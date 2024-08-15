Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках"

В Москве пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Лучшие райдеры соберутся в "Лужниках" на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Там оборудовали 18 зон, посвященных разным видам спорта. Так, в "Лужниках" можно посетить роллердром, зону для паркура, а также поиграть в большие шахматы в виде московских зданий.

Какие еще активности подготовили для жителей столицы и туристов на форуме-фестивале "Москва 2030"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

