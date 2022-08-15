Российский теннисист Медведев повздорил с болельщиками на турнире в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с болельщиками на турнире в Монреале. После того, как первый номер мирового рейтинга проиграл австралийцу Нику Кирьосу в первом же круге, кто-то крикнул на выходе из зала в его адрес слово "лузер".

Медведев поспешил подойти к неожиданному критику, но на его пути встали охранники. В итоге россиянин посоветовал любителям громких выкриков "включить мозги".

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