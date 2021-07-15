Российских пловцов отстранили от ОИ из-за допинговых данных многолетней давности

16:15
Олимпийский комитет России хочет потребовать объяснений от международной федерации плавания. Речь идет об отстранении от участия в Олимпиаде в Токио россиян Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.
Решение приняли на основании результатов антидопинговой проверки, которая проходила с 2012 по 2015 годы. Тогда эти данные изучало всемирное антидопинговое агентство.
В отношении почти 300 российских спортсменов сформировали дисциплинарные дела. Но в Российском олимпийском комитете задают вопрос, почему нынешнее производство в отношении россиян возбудили практически накануне Игр, когда уже истек финальный срок для подачи заявок на участие?
К тому же, еще прошлой весной всемирное антидопинговое агентство публично объявило, что закончило формировать дела в отношении всех россиян и документы должны были поступить в соответствующие международные федерации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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