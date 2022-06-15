Российская фигуристка Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. Об этом она рассказала в соцсетях.

Спортсменка поблагодарила своего репетитора и рассказала, что готовились в экстремальных условиях из-за соревнований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

