Теннисисты из РФ смогут принять участие в US Open в нейтральном статусе

Россиянам и белорусам разрешили участвовать в Открытом чемпионате США по теннису, но под нейтральным флагом. Об этом сообщили в Американской ассоциации тенниса. Это соревнования категории Большого шлема, самой престижной в этом виде спорта.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира дали запрет на участие россиян и белорусов. Это вызвало критику со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации.

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 10 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.