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Москва 24

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Спорт

07:15

15 июня пройдут два матча Евро

спорт видео Кристина Курума

15 июня состоятся сразу два матча Евро. Действующие чемпионы – португальцы – сыграют с венграми. Трансляция будет в 19:00 по Москве, а сам матч пройдет в Будапеште.

Команды до этого встречались восемь раз: на счету португальцев 7 побед, и одна встреча завершилась вничью. Стоит отметить, что капитан португальцев Криштиану Роналду на чемпионате Европы может установить рекорд по количеству голов и стать первым футболистом, который сыграет сразу на пяти Евро.

Вторая футбольная игра пройдет в Мюнхене, где встретятся французы с немцами. Сборные играли 7 раз в официальных матчах. На счету французов 4 победы, сборная Германии выиграла 2 встречи, еще одна игра завершилась вничью. Трансляция матча будет в 22:00 по Москве.

А уже в среду пройдет игра в Санкт-Петербурге, где встретятся сборные России и Финляндии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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