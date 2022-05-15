"Московский полумарафон" прошел в столице

15 мая состоялся традиционный "Московский полумарафон", участники пробежали дистанции 5 километров и 21,1 километра по центру города.

После завершения дистанции, участники отпраздновали победу, позвонив в колокол финишера. Также спортсмены, уложившиеся в отведенный лимит, получили медали, на которых можно сделать памятную гравировку.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщалась с участниками.