В столице наградили победителей "Московского полумарафона"

В центре столице сегодня пробежали "Московский полумарафон". Организаторы говорят о 20 тысячах участников. Самому старшему из них было 76 лет.

Москвичам предложили на выбор несколько дистанций – 21 и 5 километров. Победителей уже наградили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.