В столице стартовал "Московский полумарафон"

В столице утром 15 мая бегут "Московский полумарафон". Организаторы говорят о 20 тысячах участников. Самому старшему из них 76 лет.

Москвичам предложили на выбор несколько дистанций. Маршрут длиной 21 километр проходит по центральным набережным. Есть и дистанция покороче – всего 5 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.