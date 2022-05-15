В эти минуты бегуны готовятся к "Московскому полумарафону"

Спортсмены готовятся к "Московскому полумарафону". Сначала забег на пять километров. А основной старт – на 21 километр – в девять утра. Маршрут проходит по набережным.

Некоторые выходят на дистанцию в первый раз, а кто-то бежит уже в пятый, причем всей семьей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.