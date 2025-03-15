15 марта, 21:40M24.RU
Турнир "Московская сабля" собрал лучших фехтовальщиков страны
14 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер начались международные соревнования по фехтованию "Московская сабля". Турнир проходит при поддержке департамента спорта Москвы.
В трехдневной программе — личные и командные состязания среди мужчин и женщин. В дуэлях на фехтовальных дорожках сразятся сильнейшие саблисты страны: олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и Ольга Никитина, а также чемпионы мира Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.
Как развивается фехтование в столице? Какими навыками нужно обладать, чтобы им заниматься? Как устроена экипировка спортсменов? Об особенностях и нюансах одного из самых древних и благородных видов спорта узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
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