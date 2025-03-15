Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 21:40

M24.RU

Турнир "Московская сабля" собрал лучших фехтовальщиков страны

Турнир "Московская сабля" собрал лучших фехтовальщиков страны

Россиянка Елена Гапешина взяла золотую медаль на чемпионате мира по боксу

Московский "Спартак" обыграл питерский "Зенит" в чемпионате России впервые с 2017 года

Российская теннисистка Мирра Андреева победила на турнире в Индиан-Уэллсе

Московский "Спартак" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу впервые с 2017 года

Футбольные болельщики предвкушают матч между "Спартаком" и "Зенитом"

Сергей Собянин представил концепцию обновления "Лужников"

"Интервью": Евгений Плющенко – о моде в фигурном катании

Российскую бегунью Дарью Ядерную обвиняют в жульничестве

Александр Овечкин приблизился к рекорду НХЛ

14 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер начались международные соревнования по фехтованию "Московская сабля". Турнир проходит при поддержке департамента спорта Москвы.

В трехдневной программе — личные и командные состязания среди мужчин и женщин. В дуэлях на фехтовальных дорожках сразятся сильнейшие саблисты страны: олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и Ольга Никитина, а также чемпионы мира Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

Как развивается фехтование в столице? Какими навыками нужно обладать, чтобы им заниматься? Как устроена экипировка спортсменов? Об особенностях и нюансах одного из самых древних и благородных видов спорта узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика