Турнир "Московская сабля" собрал лучших фехтовальщиков страны

14 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер начались международные соревнования по фехтованию "Московская сабля". Турнир проходит при поддержке департамента спорта Москвы.

В трехдневной программе — личные и командные состязания среди мужчин и женщин. В дуэлях на фехтовальных дорожках сразятся сильнейшие саблисты страны: олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и Ольга Никитина, а также чемпионы мира Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

Как развивается фехтование в столице? Какими навыками нужно обладать, чтобы им заниматься? Как устроена экипировка спортсменов? Об особенностях и нюансах одного из самых древних и благородных видов спорта узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.