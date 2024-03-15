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15 марта, 15:50

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная итогам "Игр будущего", прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная итогам "Игр будущего", прошла в столице

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15 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам выступления российских спортсменов на "Играх будущего" и дальнейшему развитию форматов фиджитал-соревнований.

Перед журналистами выступили:

  • директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев;
  • президент Федерации фиджитал-спорта Ростовской области, вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко;
  • руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro, победитель "Игр будущего" в фиджитал-хоккее Тарас Носулько;
  • победитель "Игр будущего" в танцевальном симуляторе Иван Власов;
  • победитель "Игр будущего" в фиджитал-баскетболе в составе команды Liga Pro Team Владислав Мелешкин;
  • директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал-спорта Ида Ступина.
спортпресс-конференция
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