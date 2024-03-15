15 марта, 15:50M24.RU
Пресс-конференция, посвященная итогам "Игр будущего", прошла в столице
15 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам выступления российских спортсменов на "Играх будущего" и дальнейшему развитию форматов фиджитал-соревнований.
Перед журналистами выступили:
- директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрий Григорьев;
- президент Федерации фиджитал-спорта Ростовской области, вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко;
- руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro, победитель "Игр будущего" в фиджитал-хоккее Тарас Носулько;
- победитель "Игр будущего" в танцевальном симуляторе Иван Власов;
- победитель "Игр будущего" в фиджитал-баскетболе в составе команды Liga Pro Team Владислав Мелешкин;
- директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал-спорта Ида Ступина.