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15 февраля, 09:30

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В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике

В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике

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В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике. Героем первого дня соревнований стал Ариф Багаутдинов из Красноярского края – он завоевал две золотые медали в упражнениях со скакалкой и булавами, а также бронзу в выступлении с гимнастической палкой.

Российская велосипедистка Яна Бурлакова победила в спринте на чемпионате Европы в Бельгии, опередив соперницу из Великобритании. Бронзу завоевала Алина Лысенко, обыграв спортсменку из Италии. Из-за нейтрального статуса российских участников гимн страны на награждении не прозвучал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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