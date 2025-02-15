В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике. Героем первого дня соревнований стал Ариф Багаутдинов из Красноярского края – он завоевал две золотые медали в упражнениях со скакалкой и булавами, а также бронзу в выступлении с гимнастической палкой.

Российская велосипедистка Яна Бурлакова победила в спринте на чемпионате Европы в Бельгии, опередив соперницу из Великобритании. Бронзу завоевала Алина Лысенко, обыграв спортсменку из Италии. Из-за нейтрального статуса российских участников гимн страны на награждении не прозвучал.

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