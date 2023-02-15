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18:30

Общество

Новости часа: хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Новости часа: хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

В 2023 году в России построят 1,2 тысячи медицинских объектов. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"КамАЗ" начнет беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 в июне. Об этом заявили в РИА Новости.

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