Новости часа: хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

В 2023 году в России построят 1,2 тысячи медицинских объектов. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"КамАЗ" начнет беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 в июне. Об этом заявили в РИА Новости.