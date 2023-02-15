Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Ранее в СМИ появилась информация, что у отца Овечкина выявили тяжелое заболевание. По данным источника РЕН ТВ, у 71-летнего мужчины нашли злокачественное образование. Отца спортсмена якобы госпитализировали после новогодних каникул 10 января из-за обострившегося хронического заболевания сердца. После обследований врачи нашли у него опухоль, отмечал источник.