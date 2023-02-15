Российские и украинские футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в Турции

Футболисты ярославского "Шинника" и закарпатского "Миная" подрались на сборах в Турции. В "Шиннике" заявили, что клуб не является инициатором конфликта – футболисты заступились за одноклубника, на которого напали украинские игроки.

Дело в том, что российских и украинских спортсменов заселили в одной гостинице. В турецком отеле уже признали, что не сообщали российским футболистам о соседстве с игроками "Миная". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.