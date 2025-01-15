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15 января, 08:30

Спорт

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может возглавить "Боруссию"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может возглавить "Боруссию"

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Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может возгласить "Боруссию". Об этом сообщают немецкие СМИ.

Эрик тен Хаг дружит с советником правления дортмундского клуба Маттиасом Заммером, поэтому шансы на заключение контракта оценивают весьма высоко. После увольнения из "Манчестер Юнайтед" вариантов продолжения карьеры в Англии у Хага не было. Его считали главным виновником неудачного выступления теперь уже бывшей команды в текущем сезоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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