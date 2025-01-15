Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может возглавить "Боруссию"

Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может возгласить "Боруссию". Об этом сообщают немецкие СМИ.

Эрик тен Хаг дружит с советником правления дортмундского клуба Маттиасом Заммером, поэтому шансы на заключение контракта оценивают весьма высоко. После увольнения из "Манчестер Юнайтед" вариантов продолжения карьеры в Англии у Хага не было. Его считали главным виновником неудачного выступления теперь уже бывшей команды в текущем сезоне.

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