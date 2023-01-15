Australian Open вернул российским теннисистам аббревиатуру RUS, несмотря на санкции.

На официальном сайте Открытого чемпионата Австралии рядом с именами Даниила Медведева и Павла Котова появились надписи RUS.

Аббревиатуры были указаны и у белорусских спортсменов, которые попали в основную сетку.

С прошлого февраля россияне выступали в нейтральном статусе. Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января.

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