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Жена фигуриста Костомарова сообщила о по-прежнему тяжелом состоянии супруга

Жена фигуриста Костомарова сообщила о по-прежнему тяжелом состоянии супруга

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К Роману Костомарову врачи по-прежнему не пускают родных. Об этом сообщила жена спортсмена, фигуристка Оксана Домнина.

Также она опровергла информацию об ухудшении состояния фигуриста, оно все также стабильно тяжелое. Во вторник, 10 января, Костомарова привезли в реанимацию с пневмонией, которая осложнилась сепсисом. Позже его перевели на аппарат искусственного насыщения крови кислородом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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