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14 декабря, 19:30

Спорт

Лучший костюм болельщика выбрали на ЧМ по футболу в Катаре

Лучший костюм болельщика выбрали на ЧМ по футболу в Катаре

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Гости ЧМ по футболу в Катаре выбрали лучший костюм болельщика. Они выбрали человека в блестящем костюме с цветами Бразилии и номером 10. Отмечается, что под данным номером в сборной Бразилии играет Неймар.

Болельщики Аргентины и Марокко показали, как поддерживают свои сборные на ЧМ по футболу. Например, марокканец сделал портрет главного тренера сборной с помощью строительных инструментов, а аргентинцы праздновали всю ночь после игры сборной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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