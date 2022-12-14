Лучший костюм болельщика выбрали на ЧМ по футболу в Катаре

Гости ЧМ по футболу в Катаре выбрали лучший костюм болельщика. Они выбрали человека в блестящем костюме с цветами Бразилии и номером 10. Отмечается, что под данным номером в сборной Бразилии играет Неймар.

Болельщики Аргентины и Марокко показали, как поддерживают свои сборные на ЧМ по футболу. Например, марокканец сделал портрет главного тренера сборной с помощью строительных инструментов, а аргентинцы праздновали всю ночь после игры сборной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.