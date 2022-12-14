Болельщики Аргентины и Марокко показали, как поддерживают свои сборные на ЧМ по футболу

Жители Аргентины ждут финал ЧМ по футболу – болельщики уже праздновали победу сборной в полуфинале. Один из аргентинских футболистов, Лионель Месси, уже заявил, что это будет его последнее выступление на мировом первенстве.

Марокканцы пока только готовятся к матчу своей команды в полуфинале. Считается, что у этой страны одни из самых буйных болельщиков. Но есть среди них и созерцатели. Местный умелец с помощью строительных инструментов сделал портрет главного тренера сборной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.