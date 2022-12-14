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"Актуальный репортаж": сборная Марокко впервые в истории попала в полуфинал ЧМ

"Актуальный репортаж": сборная Марокко впервые в истории попала в полуфинал ЧМ

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14 декабря на поле в Катаре выйдет сборная Марокко. Команда из Африки впервые попала в полуфинал. Сразиться ей предстоит с действующими чемпионами мира – французами.

Но один титул марокканцы и без того уже завоевали – их фанаты оказались одними из самых буйных. На радостях они громят города Европы.

Почему сборная Марокко оказалась такой сильной? И как вышло, что ее болельщики разбросаны по всему миру? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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