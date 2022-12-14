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Первый полуфинал ЧМ по футболу завершился победой Аргентины

Первый полуфинал ЧМ по футболу завершился победой Аргентины

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Болеем за ваших" рассказывает, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Первый полуфинал ЧМ по футболу завершился победой Аргентины.

Сборная Аргентина обыграла футболистов Хорватии со счетом 3:0. Второй матч полуфинала пройдет 14 декабря – встретятся команды Франции и Марокко.

Поклонники сборной Аргентины развлекли катарских болельщиков и показали, как надо веселиться и поддерживать свою сборную. Аргентинцы забрались на гольфкар и чуть его не перевернули. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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