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Спорт

Фанаты сборной Аргентины столкнулись с полицией после победы команды в матче на ЧМ

Фанаты сборной Аргентины столкнулись с полицией после победы команды в матче на ЧМ

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В столице Аргентины полиции пришлось применить газ, чтобы не допустить давки футбольных фанатов. Десятки тысяч людей в центре Буэнос-Айреса праздновали выход сборной страны в финал мундиаля в Катаре.

По данным местного телеканала, столкновения произошли, когда группа болельщиков попыталась по перекрытой ограждения улице пройти к главному символу города – обелиску. Он был подсвечен в цвета национального флага в честь победы на хорватами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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