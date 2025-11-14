Форма поиска по сайту

14 ноября, 18:30

Спорт

Ведущие и корреспонденты телеканала Москва 24 показали, как они занимаются спортом

Телеканал Москва 24 предлагает делиться спортивными достижениями. В эфире уже демонстрируют свои занятия ведущие и корреспонденты, включая Марию Измайлову, Анну Макарову и Ангелину Жукову.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоАлексей Лазаренко

