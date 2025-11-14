Форма поиска по сайту

14 ноября, 08:00

Спорт

Бразильский нападающий ЦСКА стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша

Бразильский нападающий ЦСКА стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Телезрители делятся успехами в фитнесе и единоборствах

Телезрители могут делиться своими спортивными достижениями с городом

Москвичи могут делиться спортивными достижениями в эфире телеканала

Москвичи могут бесплатно заниматься командными видами спорта

Зрители Москвы 24 поделились видео, на которых занимаются спортом

Зрители Москвы 24 прислали новые видео со спортивных тренировок

Корреспондент Москвы 24 показала кадры со своей тренировки в зале

Зрители Москвы 24 поделились кадрами со спортивной тренировки на ВДНХ

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Ее вручают за самый красивый гол года. Он был забит форвардом 19 августа 2024 года в матче чемпионата Бразилии.

Сборная Португалии по футболу проиграла матч отборочного турнира к Чемпионату мира. Встреча с командой Ирландии завершилась со счетом 0:2. Непростым этот матч оказался для капитана португальцев Криштиану Роналду. Он получил прямую красную карточку за удар соперника локтем и был удален с поля на 62-й минуте.

Марокканская фанатская группировка Winners – болельщики футбольного клуба Видад – отметили свое 20-летие с шоу фейерверков прямо в центре Парижа. Затем продолжили праздновать в Касабланке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

