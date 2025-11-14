14 ноября, 08:00Спорт
Бразильский нападающий ЦСКА стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша
Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Ее вручают за самый красивый гол года. Он был забит форвардом 19 августа 2024 года в матче чемпионата Бразилии.
Сборная Португалии по футболу проиграла матч отборочного турнира к Чемпионату мира. Встреча с командой Ирландии завершилась со счетом 0:2. Непростым этот матч оказался для капитана португальцев Криштиану Роналду. Он получил прямую красную карточку за удар соперника локтем и был удален с поля на 62-й минуте.
Марокканская фанатская группировка Winners – болельщики футбольного клуба Видад – отметили свое 20-летие с шоу фейерверков прямо в центре Парижа. Затем продолжили праздновать в Касабланке.
