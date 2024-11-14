Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Обновленный спортивный комплекс на Вильнюсской улице входит в состав Центра Спорта и Образования "Самбо-70". В большом здании разместили два спортивных зала и один зал с тренажерами. Одновременно спорткомплекс смогут посещать более 170 человек. Там уже возобновили занятия по спортивным единоборствам – дзюдо, самбо, каратэ и другим видам.

В Люберцах домашнего пса держат в закрытой машине у дома. Собака вторые сутки сидит в старой "Ниве" и не перестает лаять. При этом хозяин отгоняет всех неравнодушных прохожих от автомобиля, крича им с 14 этажа.

На российских дорогах могут поднять скоростной порог. Такое предложение подготовили в Госдуме. Некоторые депутаты уверены: больше скорость – меньше пробок, а регионы будут активнее развиваться экономически.

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