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14 ноября, 21:00

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Ясеневе

Собянин сообщил об открытии в Ясеневе двух обновленных спортивных объектов

В Ясеневе открылся новый спортивный кластер – мэр Москвы

Собянин: в Ясеневе открылся обновленный спортивный комплекс для занятий самбо

Новости часа: Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

В Ясеневе открылся новый спортивный кластер – мэр Москвы

Новости регионов: ж/д пути разобрали от завалов после обрушения моста в Крыму

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы

Обновленный спортивный комплекс на Вильнюсской улице входит в состав Центра Спорта и Образования "Самбо-70". В большом здании разместили два спортивных зала и один зал с тренажерами. Одновременно спорткомплекс смогут посещать более 170 человек. Там уже возобновили занятия по спортивным единоборствам – дзюдо, самбо, каратэ и другим видам.

В Люберцах домашнего пса держат в закрытой машине у дома. Собака вторые сутки сидит в старой "Ниве" и не перестает лаять. При этом хозяин отгоняет всех неравнодушных прохожих от автомобиля, крича им с 14 этажа.

На российских дорогах могут поднять скоростной порог. Такое предложение подготовили в Госдуме. Некоторые депутаты уверены: больше скорость – меньше пробок, а регионы будут активнее развиваться экономически.

Об этих и других новостях – в сюжете телеканала Москва 24.

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