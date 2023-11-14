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14 ноября, 14:15

Спорт

Церемония "100 дней до Игр будущего" стартовала на ВДНХ

Церемония "100 дней до Игр будущего" стартовала на ВДНХ

Церемония "100 дней до Игр будущего" началась на ВДНХ

Церемония "100 дней до Игр будущего" началась на ВДНХ

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На ВДНХ началась церемония "100 дней до Игр будущего". Она проходит на выставке "Россия".

"Игры будущего" – это первый международный турнир, в котором соревнования будут проходить сразу в двух измерениях: физическом и цифровом. Стало известно, что главный трофей этих игр отправится в тур по РФ с финальной точкой на космодроме Байконур.

Что еще происходит на выставке-форуме "Россия"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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