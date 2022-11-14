В WADA потребовали отстранить фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует, чтобы Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. О том, что дело было передано в суд, стало известно 8 ноября.

Также в WADA потребовали, чтобы все результаты спортсменки, начиная с 25 декабря прошлого года, были аннулированы. Тогда была взята проба, в которой позже нашли следы запрещенного вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.