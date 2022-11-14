В WADA потребовали отстранить Валиеву на четыре года за допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует, чтобы Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Также там потребовали, чтобы все результаты спортсменки, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы. Речь идет о лишении спортсменки медалей, призов и набранных очков.

О том, что дело было передано в суд, стало известно 8 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.