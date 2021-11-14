Болельщики сборной России спели перед матчем с Хорватией

Российские болельщики готовятся к решающему матчу футбольной сборной против Хорватии и исполнили "Катюшу".

В предстоящей игре решится, кто напрямую поедет на чемпионат мира, а кто попадет в стыковые матчи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.