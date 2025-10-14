Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 12:15

Спорт

Бесплатные тренировки проведут в Москве 18 и 19 октября

Бесплатные тренировки проведут в Москве 18 и 19 октября

Сборная России по футболу впервые в истории сыграет с командой Боливии

Во Дворце бильярдного спорта "Москвич" стартовал XIX турнир "Кубка Кремля"

Бразильский теннисист попал мячом в отверстие и оставил его внутри на турнире в Китае

Новый сезон проекта "Родные игры" стартовал в Москве

Российские дзюдоисты забрали четыре золотые медали на Кубке Европы

Футболист Денис Глушаков провел прощальный матч с участием олимпийских чемпионов

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2,2 млн раз

Специалисты промыли дороги в Москве в рамках подготовки к зиме

Российская сборная по футболу обыграла Иран на матче в Волгограде

Бесплатные тренировки проведут в Москве 18 и 19 октября в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Например, в выходные можно заняться йогой, растяжкой или танцами, а также посетить функциональные тренировки.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Спортивный выходные". Есть и онлайн-тренировки. Проект "Мой спортивный район" предлагает бесплатные занятия по фитнесу и бегу под руководством опытных инструкторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика