Бесплатные тренировки проведут в Москве 18 и 19 октября в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Например, в выходные можно заняться йогой, растяжкой или танцами, а также посетить функциональные тренировки.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Спортивный выходные". Есть и онлайн-тренировки. Проект "Мой спортивный район" предлагает бесплатные занятия по фитнесу и бегу под руководством опытных инструкторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.