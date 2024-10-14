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14 октября, 23:30

Спорт

Футболист Головин задолжал 50 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Футболист Головин задолжал 50 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

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На "Гелендвагене" полузащитника сборной России по футболу и ФК "Монако" Александра Головина накопилось более 40 штрафов.

Головин не оплачивает автомобильные штрафы с декабря прошлого года. С того момента его Mercedes-Benz G63 AMG собрал 41 взыскание на общую сумму 50 тысяч рублей. Большинство из них – за неправильную парковку.

На днях футболист заявил, что после завершения карьеры во Франции вернется жить в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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