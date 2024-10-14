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14 октября, 06:45

Спорт

Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне

Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне

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Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне. В забеге соревновались не только легкоатлеты России, но и Кении, Эфиопии, Марокко, а также Китая. Марафон бежали и спортсмены-любители.

Победители получили крупные денежные вознаграждения. Основной призовой фонд соревнований составил 6 миллионов рублей, также специальные бонусы подготовили и партнеры забега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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