Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне. В забеге соревновались не только легкоатлеты России, но и Кении, Эфиопии, Марокко, а также Китая. Марафон бежали и спортсмены-любители.

Победители получили крупные денежные вознаграждения. Основной призовой фонд соревнований составил 6 миллионов рублей, также специальные бонусы подготовили и партнеры забега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.