Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 09:15

Спорт

Тренировки по йоге и танцам пройдут на Южном речном вокзале 14 сентября

Тренировки по йоге и танцам пройдут на Южном речном вокзале 14 сентября

Более 1 тыс спортсменов примут участие в велогонке Cyclingrace

Соревнования "Кросс нации" пройдут в Москве 21 сентября

Спортивный кластер оборудовали в Ново-Переделкине

Дни открытых дверей объявили в спорткомплексах столицы

50 разработок для людей с ОВЗ представили на чемпионате Москвы по кибатлетике

Дни открытых дверей пройдут в 47 спорткомплексах Москвы

Футболисту сборной РФ Баринову грозит 15 суток ареста за неуплаченные штрафы

Новости регионов: спасатели ликвидируют крупный пожар в Екатеринбурге

Новости мира: премьер-министр Эфиопии заявил о готовности к войне с Египтом и Сомали

Тренировки по йоге и растяжке пройдут на Южном речном вокзале 14 сентября в 19:00. Все выходные с 20:30 будут проходить и танцевальные тренировки.

Для участия необходима регистрация на сайте проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика