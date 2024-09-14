Тренировки по йоге и танцам пройдут на Южном речном вокзале 14 сентября

Тренировки по йоге и растяжке пройдут на Южном речном вокзале 14 сентября в 19:00. Все выходные с 20:30 будут проходить и танцевальные тренировки.

Для участия необходима регистрация на сайте проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

