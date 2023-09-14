Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх

Российские спортсмены не смогут выступить на Азиатских играх в Китае. Как заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, надежды на участие атлетов уже не осталось.

Азиатские игры начинаются 23 сентября, но приглашение ни Россия, ни Белоруссия не получили. И это несмотря на то, что в декабре 2022 года состоялся олимпийский саммит в Лозанне. На нем все участники поддержали возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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