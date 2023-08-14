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Спорт

Роналду устроил скандал после победы клуба "Аль-Наср"

Роналду устроил скандал после победы клуба "Аль-Наср"

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Криштиану Роналду устроил скандал после победы своего клуба "Аль-Наср" в финале Клубного кубка арабских чемпионов. Команда португальского футболиста обыграла "Аль-Хиляль" со счетом 2:1, причем именно Роналду принес своему клубу победу, оформив голевой дубль.

Во время церемонии награждения лучшим игроком финала признали не его, а сербского полузащитника "Аль-Хиляля" Сергея Милинковича-Савича. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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