Роналду устроил скандал после победы клуба "Аль-Наср"

Криштиану Роналду устроил скандал после победы своего клуба "Аль-Наср" в финале Клубного кубка арабских чемпионов. Команда португальского футболиста обыграла "Аль-Хиляль" со счетом 2:1, причем именно Роналду принес своему клубу победу, оформив голевой дубль.

Во время церемонии награждения лучшим игроком финала признали не его, а сербского полузащитника "Аль-Хиляля" Сергея Милинковича-Савича. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.