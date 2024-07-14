Новости мира: болельщики готовятся к финалу Евро-2024 в Германии

Футбольные фанаты в Берлине готовятся к финальному матчу Евро-2024. Сотни болельщиков встречали автобус с игроками английской сборной. Встреча Испания – Англия состоится на Olympiastadion, начало – в 22:00 по Москве.

Тем временем черепаха Бубба весом 170 килограммов вернулась в Атлантический океан после трех месяцев реабилитации во Флориде. Биологи обнаружили ее 10 апреля. У черепахи были травмированы оба передних плавника, поэтому ее отправили в зоопарк для реабилитации. Обследование показало, что Бубба, вероятно, получила травмы в результате нападения хищника. Кроме того, у нее диагностировали анемию из-за заражения морскими пиявками. Эксперты считают, что возраст Буббы – от 60 до 75 лет.

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