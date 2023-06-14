"Актуальный репортаж": олимпийский чемпион Рылов встретился с маленьким спортсменом

Москвич мечтает стать паралимпийским чемпионом по плаванию. Три года назад школьник Влад Синилкин потерял в страшной аварии ноги и руку. Казалось, что парень, который занимался тхэквондо, потерял все спортивные возможности. Но для реабилитации и здоровья вид спорта все-таки нашелся, как и паралимпийские возможности.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов приехал к Владу, просто чтобы показать, как правильно плавать. Встреча с легендой прошла в обычном бассейне столичного фитнес-центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.