Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на US Open

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на чемпионате US Open. Однако сделать это им позволят только под нейтральным флагом.

Спортсменов отстранили от соревнований организаторы Уимблдона еще в апреле. Против этого решения тем не менее выступили теннисные ассоциации и звездные спортсмены, в том числе серб Новак Джокович.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

