Российский теннисист Медведев стал первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира. Он сместил с первой строчки серба Новака Джоковича и возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На пресс-конференции россиянин отметил, что эта новость просто фантастика. Ведь за последнее время он не выиграл ни одного турнира и не заработал двух тысяч очков, как это сделал на "Ролан Гарроес" Рафаэль Надаль. Однако набранных в прошлом году баллов хватило, чтобы снова стать первым в мире.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.