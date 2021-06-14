Москвичам рассказали, о мерах безопасности в фан-зоне в Лужниках

Российские футболисты сдали ПЦР-тесты перед следующим матчем со сборной Финляндии. Коронавирус ни у кого из игроков не обнаружен. Об этом сообщили в штабе команды.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся встреча между сборными Польши и Словакии. Со счетом 2:1 победили словаки. Посмотреть на большом экране прямые трансляции матчей чемпионата Европы московские болельщики могут в фан-зоне в Лужниках. О том, много ли там сейчас людей и как организованы меры безопасности, – в сюжете телеканала Москва 24.

