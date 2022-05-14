Фестиваль конного искусства проходит на ВДНХ в Москве

Фестиваль конного искусства проходит в эти выходные на ВДНХ. Там собрались несколько сотен участников и зрителей.

Соревнования проводят по классическим дисциплинам – конкур и выездка, а также по джигитовке – национальному конному искусству. Отдельную эстафету подготовили для самых маленьких наездников, которые выступают на пони. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

