Российских теннисистов могут не допустить к участию в "Ролан Гаррос", если они продолжат поддерживать в прессе Владимира Путина. Об этом заявила директор турнира Амели Моресмо. При этом она оговорилась, что не уверена, что такое решение будет справедливым. Эксперты говорят, если россиян не пустят на открытый чемпионат Франции, это может обернуться для дирекции соревнований большими неприятностями, как это уже случилось с организаторами Уиблдона. Россиян до этих соревнований не допустили, и сейчас британцев жестко критикует весь теннисный мир.

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