14 апреля, 19:30Спорт
"Спартак" объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля
Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Абаскаль возглавлял "Спартак" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России. К ответному матчу полуфинала Российской премьер-лиги команду будет готовить Владимир Слишкович.
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