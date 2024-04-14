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14 апреля, 19:30

Спорт

"Спартак" объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля

"Спартак" объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля

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Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Абаскаль возглавлял "Спартак" с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России. К ответному матчу полуфинала Российской премьер-лиги команду будет готовить Владимир Слишкович.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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