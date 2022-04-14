Премию в области конного спорта вручат в Москве 15 апреля

Престижную премию в области конного спорта FKSR Awards-2021 15 апреля вручат в Москве. Уже определены лидеры народного голосования.

Награды получат победители 9 номинаций: "Лучшая лошадь", "Лучший спортсмен", "Вопреки всему" и "За вклад в развитие". Все кандидаты прошли тщательный отбор за которым наблюдали ведущие специалисты.

В онлайн-церемонии примут участие звезды культуры, политики и спорта. Все будет транслироваться в прямом эфире на сайте fksr.org. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.