Премию в области конного спорта вручат в Москве 15 апреля

Престижную премию в области конного спорта FKSR Awards-2021 вручат в Москве 15 апреля. Уже определены лидеры народного голосования. Награды получат победители в девяти номинациях – "Лучшая лошадь", "Лучший спортсмен", "Вопреки всему" и "За вклад в развитие".

Все кандидаты прошли тщательный отбор, за которым наблюдали ведущие специалисты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

