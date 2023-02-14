Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Врачи и близкие родственники Романа Костомарова заявили, что, несмотря на все операции, состояние фигуриста постепенно улучшается, а пневмония отступает. Прогнозов врачи не дают, но отмечают положительную динамику. Спортсмен второй месяц находится в реанимации. Сейчас его поддерживают буквально все российские фигуристы и фанаты.

Стали известны детали конфликта между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле. Речь о ярославском "Шиннике" и команде из Закарпатской области. В Анталье российские спортсмены проходят тренировочный сбор. В одной гостинице с ними оказались украинцы, возникла драка. В российском футбольном клубе прокомментировали ситуацию, однозначно заявив, что российские футболисты не инициировали конфликт

Около 26 миллионов человек в Турции и Сирии нуждаются в гуманитарной помощи после землетрясений, сообщили в ВОЗ. Потребности огромные и увеличиваются с каждым часом. Без крыши над головой сейчас тысячи пострадавших. Свой вклад вносят жители Москвы: они несут вещи к посольствам. Это теплая одежда, одеяла, палатки.

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