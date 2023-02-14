14 февраля, 19:15Спорт
В "Шиннике" прокомментировали драку с украинской командой в отеле Турции
Стали известны детали конфликта между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле. Речь идет о ярославском "Шиннике" и команде из Закарпатской области.
В Анталье российские спортсмены в данный момент проходят тренировочный сбор. Так, в одной из гостиниц с ними оказались украинцы. Позже между ними возникла драка. В футбольном клубе "Шинник" заявили, что российские футболисты не инициировали конфликт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.