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Спорт

Игроки "Шинника" переехали в другой отель после драки с украинскими футболистами

Игроки "Шинника" переехали в другой отель после драки с украинскими футболистами

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Игроки футбольного клуба "Шинник" после драки с украинскими футболистами переехали в другой отель. Об этом сообщили телеграм-каналы. Спортсмены проходят тренировочный сбор в Анталье и оказались в одной гостинице.

По последним данным, конфликт начался из-за того, что спортсмены из украинского клуба "Минай" стали провоцировать одного российского игрока в лифте, а затем избили его. После этого произошла драка между командами в коридорах отеля.

В российском клубе заявили, что футболисты РФ не инициировали конфликт. Также сообщается, что серьезных травм игроки не получили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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